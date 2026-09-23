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Ukončeno

Mixér

HR2064/55

Čerstvý výběr každý den

Mixér Philips je každodenním pomocníkem při přípravě pestrých jídel. Vyrobte si vlastní čerstvé ovocné šťávy. Připravte domácí polévky. Nebo vytvořte výživné jemné pokrmy. Díky příkonu 600 W, vícerychlostnímu nastavení a mlýnku s jednoduchým tlačítkem není nic nemožné.

Zobrazit všechny výhody

Připravuje výborné jemné pokrmy, chutné polévky a zdravé šťávy.

Čerstvý výběr každý den

  • 600 W

  • 2l plastová nádoba

  • s filtrem

  • 5 rychlostí a pulzní režim

Filtr pro čistou šťávu

Filtr pro čistou šťávu

Tento praktický filtr odstraní ze šťávy všechna jadérka a pecky.

Tlačítko drcení ledu

Drcení ledu spustíte jednoduše tímto tlačítkem.

Nárazuvzdorná nádoba

Nárazuvzdorná nádoba

Nerozbitná zesílená plastová nádoba.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu