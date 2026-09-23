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Ukončeno
HR1841/80
Nápoje a domácí jídla během okamžiku
Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením dvou rychlostí a pulsní regulací, funkcí rychlého čištění Quick Clean, oddělitelnou nožovou jednotkou, mlýnkem a 1,5l nádobou. Dodává se s 0,7l džbánem na džus.
300 W
Mixér na 1,5 l
s mlýnkem
Pro mletí jakýchkoli suchých surovin, jako je zrnková káva, bylinky, koření nebo obiloviny.
Jedinečné mikrosítko vyrobené z nerezové oceli vymáčkne každou kapku a odšťavní více šťávy.
Můžete snadno připravit jakýkoli džus či jemný pokrm.
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