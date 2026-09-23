VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Nápoje a domácí jídla během okamžiku
  • Nápoje a domácí jídla během okamžiku
  • Nápoje a domácí jídla během okamžiku
  • Nápoje a domácí jídla během okamžiku

Ukončeno

Mixér a odšťavňovač

HR1841/80

Nápoje a domácí jídla během okamžiku

Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením dvou rychlostí a pulsní regulací, funkcí rychlého čištění Quick Clean, oddělitelnou nožovou jednotkou, mlýnkem a 1,5l nádobou. Dodává se s 0,7l džbánem na džus.

Zobrazit všechny výhody

Příprava zdravých jemných pokrmů, šťáv a koření

Nápoje a domácí jídla během okamžiku

  • 300 W

  • Mixér na 1,5 l

  • s mlýnkem

Mlýnek pro drcení

Mlýnek pro drcení

Pro mletí jakýchkoli suchých surovin, jako je zrnková káva, bylinky, koření nebo obiloviny.

Více džusu díky mikrosítku

Jedinečné mikrosítko vyrobené z nerezové oceli vymáčkne každou kapku a odšťavní více šťávy.

Odšťavňovač a mixér v jednom

Odšťavňovač a mixér v jednom

Můžete snadno připravit jakýkoli džus či jemný pokrm.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu