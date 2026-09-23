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Ukončeno

holicí hlavy

HQ5/50

Zachovejte hladké oholení

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.

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Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • Lift & Cut

  • 3 hlavy

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Mikrodrážka pro hladší oholení

Mikrodrážka pro hladší oholení

Technické specifikace

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