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Ukončeno
HQ167/50
Zachovejte hladké oholení
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
Lift & Cut
3 hlavy
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Holicí strojek můžete používat ve sprše, ušetřit tak čas a dopřát si osvěžující pocit mokrého holení.
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