VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Jednotlivý snímek produktu

Ukončeno

Kulmofén

HP8650/00

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vytvářejte účesy šetrně

Jaký účes chcete mít dnes? Kulmofén Salon Airstylist má tři různé tvarovací nástavce a 650 W příkonu, takže můžete při vytváření účesů popustit uzdu fantazii

Zobrazit všechny výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vytvořte si vlastní styl s kulmofénem Salon Airstylist

Vytvářejte účesy šetrně

  • 3 tvarovací nástavce

  • 3 nastavení teploty

Příkon 650 W pro krásný výsledek

Příkon 650 W pro krásný výsledek

Tento kulmofén má nízkoúrovňový 650W ohřívač pro jemné, a přece efektivní vysoušení a úpravu účesu.

Snadné použití díky kompaktnímu provedení

Snadné použití díky kompaktnímu provedení

Tento kompaktní a ergonomický přístroj využívá výhod inteligentního moderního designu. Přístroj je proto lehký, snadno ovladatelný a dostatečně malý pro uložení téměř kdekoli.

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu