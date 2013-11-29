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Ukončeno
Vytvářejte účesy šetrně
Jaký účes chcete mít dnes? Kulmofén Salon Airstylist má tři různé tvarovací nástavce a 650 W příkonu, takže můžete při vytváření účesů popustit uzdu fantazii
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
3 tvarovací nástavce
3 nastavení teploty
Tento kulmofén má nízkoúrovňový 650W ohřívač pro jemné, a přece efektivní vysoušení a úpravu účesu.
Tento kompaktní a ergonomický přístroj využívá výhod inteligentního moderního designu. Přístroj je proto lehký, snadno ovladatelný a dostatečně malý pro uložení téměř kdekoli.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8650/00 Airstyler