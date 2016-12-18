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Ukončeno

ProCareKónická kulma

HP8619/00

4.8

| (27) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Bezstarostný styling pro vaše zdravé lokny a vlnky

Chtěly byste vytvořit přirozené lokny a vlny, aniž byste se musely strachovat, že si poškodíte vlasy nebo se popálíte? Upravujte své vlasy s ledovým klidem díky inovativní kulmě Philips ProCare.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Bezstarostný styling pro vaše zdravé lokny a vlnky

  • Kónický válec (13–25 mm)

  • Měkký sametový povrch

  • Teplota 150–200 C

  • Indikátor připravenosti kulmy

Jemný povrch zamezuje okamžitým popáleninám rukou a vlasů.

Jemný povrch zamezuje okamžitým popáleninám rukou a vlasů.

Jemný povrch válce zajišťuje bezpečnou úpravu bez rizika okamžitých popálenin. 96 % žen uvádí, že „Jemný povrch zajišťuje bezpečnou úpravu bez rizika okamžitých popálenin“. Test byl prováděn u 55 žen.

Jedinečný indikátor vás upozorní, jakmile je kulma připravena.

Jedinečný indikátor vás upozorní, jakmile je kulma připravena.

Jedinečný indikátor připravenosti kulmy vás pípnutím upozorní, jakmile je kulma připravena. Tato inovativní funkce přispívá k vytvoření krásných loken a vln a zamezuje přehřátí vlasů. Stačí zvolit jednu ze tří dob úprav podle typu vlasů a stisknout tlačítko poté, co ovinete vlasy kolem válce.

Digitální nastavení teploty podle vašeho typu vlasů.

Digitální nastavení teploty podle vašeho typu vlasů.

Integrovaný LCD displej s indikací typu vlasů umožňuje zvolit správnou dobu úpravy pro váš typ vlasů a zabránit přehřátí.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

27

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

18/12/2016

Polska

Polska

Polecam :)

ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

31/05/2016

Polska

Polska

Idealna lokówka dla każdej pani

Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

17/10/2014

Polska

Polska

Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !

Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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