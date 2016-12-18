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Ukončeno
Bezstarostný styling pro vaše zdravé lokny a vlnky
Chtěly byste vytvořit přirozené lokny a vlny, aniž byste se musely strachovat, že si poškodíte vlasy nebo se popálíte? Upravujte své vlasy s ledovým klidem díky inovativní kulmě Philips ProCare.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Kónický válec (13–25 mm)
Měkký sametový povrch
Teplota 150–200 C
Indikátor připravenosti kulmy
Jemný povrch válce zajišťuje bezpečnou úpravu bez rizika okamžitých popálenin. 96 % žen uvádí, že „Jemný povrch zajišťuje bezpečnou úpravu bez rizika okamžitých popálenin“. Test byl prováděn u 55 žen.
Jedinečný indikátor připravenosti kulmy vás pípnutím upozorní, jakmile je kulma připravena. Tato inovativní funkce přispívá k vytvoření krásných loken a vln a zamezuje přehřátí vlasů. Stačí zvolit jednu ze tří dob úprav podle typu vlasů a stisknout tlačítko poté, co ovinete vlasy kolem válce.
Integrovaný LCD displej s indikací typu vlasů umožňuje zvolit správnou dobu úpravy pro váš typ vlasů a zabránit přehřátí.
4.8
z 5
27
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Iza35
18/12/2016
Polska
Polecam :)
ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
staraeda
31/05/2016
Polska
Idealna lokówka dla każdej pani
Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
angelusia
17/10/2014
Polska
Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !
Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa