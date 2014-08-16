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Ukončeno
Zdravější cesta k dokonalým loknám a vlnám
Nádherně přepychové, měkké a zářivě lesklé vlny. Smyslné a elegantní lokny s velkým objemem a hustotou… S novou kónickou kulmou Philips Care CurlControl můžete vytvářet různé styly, aniž by se narušilo zdraví vlasů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Kónický válec (13–25 mm)
Hedvábně hladký keramický povrch
Teplota 130–200 C
Automatické vypnutí
Unikátní kontrolka připravenosti kulmy vás zvukovým signálem (pípnutím) upozorní, jakmile je kulma připravena. Tato inovativní funkce přispívá k dosažení krásných vln a prstýnků a zároveň předchází nadměrné manipulaci s vlasy. Stačí zvolit jednu ze tří dob úprav a stisknout tlačítko poté, co ovinete vlasy kolem válce. V uživatelské příručce naleznete doporučení našich odborníků na úpravu vlasů, kteří vám poradí s výběrem vhodné doby úprav podle typu vlasů a požadovaného vzhledu.
Keramický válec SilkySmooth který je dvojnásobně hladší než obyčejný keramický válec, zajišťuje menší tření a hladší uvolnění vlasů, takže vlasy jsou lesklejší a zdravější.
Digitální nastavení umožňuje zvolit teplotu (130 až 200 °C) a dobu kulmování (5, 8 nebo 10 sekund), které odpovídá vašemu typu vlasů a požadovanému vzhledu.
5.0
z 5
25
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Piter111
16/08/2014
Polska
super sprzęt
kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8618/00 Lokówka stożkowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8618/00 Lokówka stożkowa
agu88sia
13/08/2014
Polska
Super produkt w niskiej cenie
wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8618/00 Lokówka stożkowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8618/00 Lokówka stożkowa
Alina
12/07/2013
Polska
Wspaniały produkt do pielęgnacji włosów
Od kilku dni użytkuję lokówkę Philips Care CurlControl. Początkowo sceptycznie podchodziłam do lokówki o stożkowatym kształcie, czyli nie posiadającej "łapki" do przytrzymywania włosów podczas ich nakręcania. Jednak bardzo szybko opanowałam korzystanie, chociaż początkowo bałam się, że poparzę dłonie. Nic takiego nie miało miejsca:) Niezwykle pomocna okazała się instrukcja zawierająca ilustarcje wskazujące jak należy używać lokówki. Lokówka bardzo szybko się rozgrzewa, praktycznie od razu po włączeniu można kręcić. Niezwykle łatwo ją ustawić, włączyć i wyłączyć. Lokówka oprócz regulacji temperatury (od 130-200 stopni), posiada również wskaźnik, który krótkim, podwójnym dźwiękiem informuje kiedy lok jest gotowy. Mamy również możliwość ustawienia ile czasu- 5, 8 czy 10 sekund, ma minąć od czasu zakręcenia kosmyka włosów do sygnału dźwiękowego. To dodatkowy atut lokówki. Mianowicie każdy korzystający z tej lokówki może ustawić samodzielnie temperaturę i czas, żeby dopasować indywidualnie działanie lokówki do swojego rodzaju włosów.Niektórzy (w tym ja) mają włosy miękkie i podatne na układanie, więc w tym przypadku do uzyskania "loczka" wystarczy niższa temp. i krótszy czas. Inni, mający sztywne włosy będą potrzebowali więcej czasu i wyższej temperatury dla uzyskania podobnego efektu. Przy tych wszystkich innowacjach, ryzyko "przysmażenia/przypalenia" włosów praktycznie nie istnieje:) Pierwszego dnia użytkowania udało mi się zrobić "burzę fal" na głowie. Włosy wydawały się bardziej puszyste i wizualnie było ich więcej. Mój tata, gdy mnie zobaczył, stwierdził że wyglądam jak gwiazda filmowa. Ten komplement to najlepsza rekomendacja dla lokówki:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8618/00 Lokówka stożkowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8618/00 Lokówka stożkowa