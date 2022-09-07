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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Přirozené vlny díky ochraně vlasů
Rádi byste vytvořili vlny, které se snadno udržují a přinášejí pocit přirozeného vzhledu bez poškození a vysoušení vlasů? Kulma CurlControl s 25mm válcem pro přirozené vlny je vybavena ochranným keramickým potahem a nabízí proměnlivou teplotu vhodnou pro váš typ vlasů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
25mm válec
Teplota 130–200 C
Keramický povrch
Díky válci o průměru 25 mm můžete dosáhnout módního vlnitého vzhledu a vytvořit přirozené, volně splývající a nenásilné vlny.
Ochranná keramická vrstva zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a menší poškození lesklých a jemných vlasů.
Kolečko reostatu a 8 nastavení teploty (od 130 do 200 °C) umožňuje zvolit vhodnou teplotu pro váš typ vlasů
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5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Минито
07/09/2022
България
Ověřený kupující
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Výhody
Бързо ,загрява
Nevýhody
Няма недостатъци
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8605/00 Маша за къдрене
Datum použití 2021-09-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8605/00 Маша за къдрене
Datum použití 2021-09-07
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8605/00 Ondulator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8605/00 Ondulator
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8605/00 Маша за къдрене
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8605/00 Маша за къдрене