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Ukončeno
HP6608/01
Velmi hladká epilace pro hedvábně hladkou pokožku
Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte i krátké chloupky od kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká po celé týdny. Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.
S optimálním spouštěním
Tento kombinovaný nástavec, díky němuž dosáhnete maximálního kontaktu s pokožkou a jejího uvolnění před epilací, udržuje epilátor pod optimálním úhlem, čímž zaručuje konstantní efektivní odstraňování chloupků
Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň mnohem jemnější
Konkrétně určen pro citlivější pokožku, umožňuje jemnou epilaci v citlivějších oblastech.
Recenze
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL