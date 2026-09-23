VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Fotografie balení

Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6608/01

Velmi hladká epilace pro hedvábně hladkou pokožku

Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte i krátké chloupky od kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká po celé týdny. Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Zachytí i ty nejkratší chloupky a zajistí tak perfektní výsledek

Velmi hladká epilace pro hedvábně hladkou pokožku

  • S optimálním spouštěním

Efektivní a jemná epilace díky krytu Opti-start + masážnímu krytu

Efektivní a jemná epilace díky krytu Opti-start + masážnímu krytu

Tento kombinovaný nástavec, díky němuž dosáhnete maximálního kontaktu s pokožkou a jejího uvolnění před epilací, udržuje epilátor pod optimálním úhlem, čímž zaručuje konstantní efektivní odstraňování chloupků

Pro důkladnou a jemnější epilaci použijte nástavec

Pro důkladnou a jemnější epilaci použijte nástavec

Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň mnohem jemnější

Kryt pro citlivou pokožku

Kryt pro citlivou pokožku

Konkrétně určen pro citlivější pokožku, umožňuje jemnou epilaci v citlivějších oblastech.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 