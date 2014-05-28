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Ukončeno
Ukažte dokonalost své pokožky
Epilátor Philips SatinPerfect se systémem SkinPerfect odstraňuje i ty nejjemnější a nejkratší chloupky a při tom chrání vaši pokožku. Mokrý a suchý provoz umožňuje pohodlné používání i ve sprše. Součástí je přesný epilátor pro mokrou i suchou epilaci, hlava s hřebenem a inteligentní pinzetou
Mokrý a suchý provoz
Luxusní edice
Tento epilátor má kotouče s keramickým povrchem, které šetrně odstraňují i ty nejmenší chloupky
Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.
Pro mokré i suché použití.
4.8
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6581/00 Depilator
petra
04/08/2015
Slovenija
najboljsi do sedaj
[Employee of philipsglobal] Ko sem mislila, da ne morem imeti boljsega depilatorja kot ga imam, sem preizkusila novega. Ta model je dejansko obcutno boljsi od starih predhodnikov. Depilacija je ful hitrejsa, potrebnih je manj potegov cez del noge in se prav nikoli me nic ni bolelo, tudi ko so bile dlačice malo preveč dolge.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL