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Ukončeno
HP6578/00
Hladké oholení během minut, vydrží týdny
Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!
Luxusní depilační sada
Bezdrátový
S bezdrátovým epilátorem můžete epilovat kdekoli. Až 40 minut bezdrátové epilace a rychlé nabíjení po dobu 1 hodiny.
Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci
4.0
z 5
16
Recenze
radmila13
24/01/2015
Česká republika
Opravdu výborný
Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
AnnaK
09/09/2013
Česká republika
Funguje skvěle i po 2letech.
Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL