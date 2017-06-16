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Ukončeno
Hladké oholení během minut, vydrží týdny
Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!
Celé tělo a obličej
Bezdrátový
S bezdrátovým epilátorem můžete epilovat kdekoli. Až 40 minut bezdrátové epilace a rychlé nabíjení po dobu 1 hodiny.
Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
martina666
16/06/2017
Česká republika
Super epilátor
Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilátor
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL