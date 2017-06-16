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Ukončeno

SatinPerfectEpilátor

HP6576

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Hladké oholení během minut, vydrží týdny

Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Hladké oholení během minut, vydrží týdny

  • Celé tělo a obličej

  • Bezdrátový

Až 40 minut bezdrátové epilace a rychlé nabíjení po dobu 1 hodiny

Až 40 minut bezdrátové epilace a rychlé nabíjení po dobu 1 hodiny

S bezdrátovým epilátorem můžete epilovat kdekoli. Až 40 minut bezdrátové epilace a rychlé nabíjení po dobu 1 hodiny.

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut

Vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/06/2017

Česká republika

Česká republika

Super epilátor

Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilátor

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6576 Epilator

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 