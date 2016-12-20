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Ukončeno

SatinPerfectEpilátor

HP6574/00

4.8

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Hladké oholení během minut, vydrží týdny

Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Hladké oholení během minut, vydrží týdny

  • Přesné úpravy

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut

Vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci

Světlo Opti-light odhalí i ty nejjemnější chloupky

Světlo Opti-light odhalí i ty nejjemnější chloupky

S vestavěným světlem Opti-light lze odhalit i nejkratší a nejjemnější chloupky

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.

Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/20 Depilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/20 Depilator

09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 