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Ukončeno
Hladké oholení během minut, vydrží týdny
Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!
Přesné úpravy
Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci
S vestavěným světlem Opti-light lze odhalit i nejkratší a nejjemnější chloupky
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/20 Depilator
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL