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Ukončeno

SatinPerfectEpilátor

HP6572/00

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Hladké oholení během minut, vydrží týdny

Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Hladké oholení během minut, vydrží týdny

  • Epilace, tvarování a styling

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut

Vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci

Světlo Opti-light odhalí i ty nejjemnější chloupky

Světlo Opti-light odhalí i ty nejjemnější chloupky

S vestavěným světlem Opti-light lze odhalit i nejkratší a nejjemnější chloupky

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

20/12/2013

Polska

Polska

Rewelacja

W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/11/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt

Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/09/2012

Polska

Polska

Produkt godny polecenia.

Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 