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Ukončeno
Hladké oholení během minut, vydrží týdny
Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem a umožní vám po všech stránkách lepší epilaci! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!
Epilace, tvarování a styling
Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více chloupků jedním tahem a docílí tak dlouhotrvajících a výjimečně hladkých výsledků během pár minut
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci
S vestavěným světlem Opti-light lze odhalit i nejkratší a nejjemnější chloupky
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator
FELICITA
11/09/2012
Polska
Produkt godny polecenia.
Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL