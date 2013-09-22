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  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
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  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Fotografie balení

Ukončeno

SatinSoftEpilátor

HP6522/01

4.6

| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užívejte si dotyk saténu.

Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Mokrá a suchá epilace zaručuje pohodlné používání při sprchování. Součástí balení je i holicí hlava s hřebenem pro zastřihování.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Epilátor se systémem Skin Perfect

Užívejte si dotyk saténu.

  • Systém Skin Care

  • Mokrý a suchý provoz

  • Holicí hlava

Peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku.

Peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku.

Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokrý i suchý provoz.

Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 