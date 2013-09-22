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Ukončeno
Užívejte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Mokrá a suchá epilace zaručuje pohodlné používání při sprchování. Součástí balení je i holicí hlava s hřebenem pro zastřihování.
Systém Skin Care
Mokrý a suchý provoz
Holicí hlava
Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokrý i suchý provoz.
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.
Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.
4.6
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6522/01 Depilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL