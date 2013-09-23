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  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
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Ukončeno

SatinSoftEpilátor

HP6521/01

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užívejte si dotyk saténu.

Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Mokrá a suchá epilace zaručuje pohodlné používání při sprchování. Součástí balení je i nástavec pro citlivé oblasti.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Epilátor se systémem Skin Perfect

Užívejte si dotyk saténu.

  • Systém Skin Care

  • Mokrý a suchý provoz

Peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku.

Peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku.

Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokrý i suchý provoz.

Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

23/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.

Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator

26/08/2013

Polska

Polska

Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.

Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 