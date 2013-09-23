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Ukončeno
Užívejte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Mokrá a suchá epilace zaručuje pohodlné používání při sprchování. Součástí balení je i nástavec pro citlivé oblasti.
Systém Skin Care
Mokrý a suchý provoz
Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokrý i suchý provoz.
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.
Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6521/01 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL