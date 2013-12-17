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Ukončeno
HP6520/01
Užívejte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Bezdrátový a dobíjecí epilátor zaručuje pohodlné používání kdekoli. Součástí balení je i nástavec pro citlivé oblasti.
Systém Skin Care
Bezdrátová
Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokrý i suchý provoz.
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.
Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.
3.3
z 5
4
Recenze
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6520/01 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Ověřený kupující
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6520/01 Depilator
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6520/01 Depilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL