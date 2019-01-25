3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
HP6519/01
Užívejte si dotyk saténu.
Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a zaručuje maximální hygienu. Součástí balení je i nástavec pro citlivé oblasti.
Systém Skin Care
Nástavec pro citlivé oblasti
Jedinečný design společnosti Philips, který zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění optimální hygieny. Dokonale padne do ruky, takže se s ním za všech okolností dobře manipuluje, a lze jej používat pro mokrý i suchý provoz.
Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.
Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.
3.8
z 5
4
Recenze
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6519/01 Depilator
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinSoft HP6519/01 Depilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL