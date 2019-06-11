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Ukončeno

Satinelle Ice PremiumEpilátor

HP6517/00

4.6

| (10) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

Mimořádně jemné, mimořádně rychlé

Keramické kotoučky odstraňují chloupky od kořínků a zajistí tak hedvábnou hladkost. Nasazovací ochlazovač využívá uklidňujících vlastností ledu pro ochlazení a uvolnění vaší pokožky během epilace.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Epilátor s integrovaným ledovým ochlazovačem a masáží

Mimořádně jemné, mimořádně rychlé

  • Bezdrátová

  • S nasazovacím ochlazovačem

  • a holicí hlavou

Ledový ochlazovač Premium s výkyvnou hlavou

Ledový ochlazovač Premium s výkyvnou hlavou

Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.

Sonická masáž s aloe vera

Sonická masáž s aloe vera

Jemně stimuluje pokožku, zmírňuje pocit tahání na minimum a činí celý proces epilace více pohodlným.

Zaoblená epilační hlava

Zaoblená epilační hlava

Zachytí i chloupky o délce 0,5 mm, takže před další epilací nemusíte čekat, až chloupky plně vyrostou.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

10

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

3
1

11/06/2019

Polska

Polska

fantastyczny obraz

Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 