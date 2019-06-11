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Ukončeno
Mimořádně jemné, mimořádně rychlé
Keramické kotoučky odstraňují chloupky od kořínků a zajistí tak hedvábnou hladkost. Nasazovací ochlazovač využívá uklidňujících vlastností ledu pro ochlazení a uvolnění vaší pokožky během epilace.
Bezdrátová
S nasazovacím ochlazovačem
a holicí hlavou
Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.
Jemně stimuluje pokožku, zmírňuje pocit tahání na minimum a činí celý proces epilace více pohodlným.
Zachytí i chloupky o délce 0,5 mm, takže před další epilací nemusíte čekat, až chloupky plně vyrostou.
4.6
z 5
10
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
ATDS
11/06/2019
Polska
fantastyczny obraz
Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
jolka3
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ewaa41
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL