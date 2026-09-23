3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
HP6511/00
Mimořádně šetrný a rychlý
Keramické kotoučky odstraňují chloupky od kořínků a tak zajistí hedvábnou hladkost. Tento nabíjecí epilátor vám umožňuje provádět epilaci kdykoli a kdekoli!
Bezdrátová
Jemně stimuluje pokožku, zmírňuje pocit tahání na minimum a činí celý proces epilace více pohodlným.
Keramická epilační hlava obsahuje hypoalergenní kotoučky, čímž snižuje riziko alergického podráždění pokožky.
Recenze
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL