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Ukončeno

Satinelle Ice PremiumEpilátor

HP6511/00

Mimořádně šetrný a rychlý

Keramické kotoučky odstraňují chloupky od kořínků a tak zajistí hedvábnou hladkost. Tento nabíjecí epilátor vám umožňuje provádět epilaci kdykoli a kdekoli!

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Bezšňůrový epilátor s masáží

Mimořádně šetrný a rychlý

  • Bezdrátová

Sonická masáž s aloe vera

Sonická masáž s aloe vera

Jemně stimuluje pokožku, zmírňuje pocit tahání na minimum a činí celý proces epilace více pohodlným.

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Hypoalergenní kotoučky s antibakteriálním povrchem

Hypoalergenní kotoučky s antibakteriálním povrchem

Keramická epilační hlava obsahuje hypoalergenní kotoučky, čímž snižuje riziko alergického podráždění pokožky.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 