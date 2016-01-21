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Ukončeno
Perfektně hebká pokožka na delší dobu
Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte krátké chloupky u kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká ne dny, ale po celé týdny. Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.
Pro celé tělo s holicí hlavou
Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň mnohem jemnější
Nástavec na holicí hlavě dokonale sleduje obrysy linie třísel nebo podpaží a umožňuje tak přesné a hladké oholení. Je dodáván s přídavným hřebenem, který slouží k odstranění delších chloupků před epilací nebo holením oblasti třísel.
Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
underflo
21/01/2016
România
Ověřený kupující
excelent
produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6509/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6509/01 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL