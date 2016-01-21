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Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6509/01

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Perfektně hebká pokožka na delší dobu

Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte krátké chloupky u kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká ne dny, ale po celé týdny. Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Pokožka zůstává hedvábně hebká ne dny, ale po celé týdny

Perfektně hebká pokožka na delší dobu

  • Pro celé tělo s holicí hlavou

Pro důkladnou a jemnější epilaci použijte nástavec

Pro důkladnou a jemnější epilaci použijte nástavec

Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň mnohem jemnější

Holicí hlava se hřebenem pro holení a zastřihování citlivých oblastí

Holicí hlava se hřebenem pro holení a zastřihování citlivých oblastí

Nástavec na holicí hlavě dokonale sleduje obrysy linie třísel nebo podpaží a umožňuje tak přesné a hladké oholení. Je dodáván s přídavným hřebenem, který slouží k odstranění delších chloupků před epilací nebo holením oblasti třísel.

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/01/2016

România

România

Ověřený kupující

excelent

produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6509/01 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6509/01 Epilator

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 