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Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6508/01

3.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dokonale hladká pokožka po celé týdny

Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte krátké chloupky u kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká ne dny, ale po celé týdny. Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Efektivně odstraňuje chloupky, respektuje vaši pokožku

Dokonale hladká pokožka po celé týdny

  • Citlivý

Tento systém epilace odstraní chloupky krátké 0,5 mm

Tento systém epilace odstraní chloupky krátké 0,5 mm

Navíc hypoalergenní kotoučky zaručují optimální hygienu.

Plně omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

Plně omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

Pro optimální hygienu sejměte hlavu a omyjte ji pod tekoucí vodou

Masážní rotační hlavice se dvěma vlnami zaručují mimořádně jemnou epilaci

Masážní rotační hlavice se dvěma vlnami zaručují mimořádně jemnou epilaci

Zmírňuje pocit tahání a uklidňuje pokožku po epilaci

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonaly produkt dla kazdej kobiety

Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .

Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry , ładny wygląd

aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 