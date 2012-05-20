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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
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Ukončeno
Dokonale hladká pokožka po celé týdny
Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte krátké chloupky u kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká ne dny, ale po celé týdny. Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.
Citlivý
Navíc hypoalergenní kotoučky zaručují optimální hygienu.
Pro optimální hygienu sejměte hlavu a omyjte ji pod tekoucí vodou
Zmírňuje pocit tahání a uklidňuje pokožku po epilaci
3.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Nika2323
20/05/2012
Polska
Doskonaly produkt dla kazdej kobiety
Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
17/12/2013
Polska
Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .
Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
15/05/2012
Polska
Dobry , ładny wygląd
aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6508/01 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL