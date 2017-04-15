3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Satinelle Ice PREMIUM
První keramický epilátor s ledovým ochlazovačem premium a sonickým masážním systémem
Masírování s vysokou frekvencí zmírňuje pocit tahání.
Snižují riziko alergického podráždění pokožky a poskytují tak vaší pokožce lepší péči.
Dokonale sleduje každou křivku těla pro optimální chlazení a jemnou epilaci.
4.5
z 5
606
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
silvinka
15/04/2017
Slovensko
uzasny
po kazdej stranke v krasnom prevedeni, hlavice dlho vyzdrzia, dobre sa cisti , nemam vyhrady
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6503/00 Epilátor
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6503/00 Epilátor
PZSAY
14/08/2025
Polska
Ověřený kupující
Idealnie spełnia swoją rolę
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo praktyczny i poręczny sprzęt, wygodny i w miarę lekki przy dłuższym użytkowaniu. Zarówno funkcja odkurzania jak i mopowania sprawdza się idealnie. Łatwy w użyciu, szybko się czyści. Bateria wystarcza do posprzątania (odkurzanie i mopowanie) mieszkania ok. 50 m.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01
metal1973
28/06/2024
Polska
Ověřený kupující
Produkt jest bardzo łatwy i zwinny przy skrętach
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Obawiałem się zakupu ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez odkurzacza pionowego nie korzystałem jeszcze z funkcji mopa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01