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Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6503/00

4.5

| (606) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

Satinelle Ice PREMIUM

První keramický epilátor s ledovým ochlazovačem premium a sonickým masážním systémem

Zobrazit všechny výhody

Nejjemnější epilátor s ledovou a zvukovou masáží

Satinelle Ice PREMIUM

Sonický masážní systém

Masírování s vysokou frekvencí zmírňuje pocit tahání.

Hypoalergenní kotoučky

Hypoalergenní kotoučky

Snižují riziko alergického podráždění pokožky a poskytují tak vaší pokožce lepší péči.

Ledový ochlazovač Premium

Dokonale sleduje každou křivku těla pro optimální chlazení a jemnou epilaci.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

606

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

15/04/2017

Slovensko

Slovensko

uzasny

po kazdej stranke v krasnom prevedeni, hlavice dlho vyzdrzia, dobre sa cisti , nemam vyhrady

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6503/00 Epilátor

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6503/00 Epilátor

14/08/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Idealnie spełnia swoją rolę

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo praktyczny i poręczny sprzęt, wygodny i w miarę lekki przy dłuższym użytkowaniu. Zarówno funkcja odkurzania jak i mopowania sprawdza się idealnie. Łatwy w użyciu, szybko się czyści. Bateria wystarcza do posprzątania (odkurzanie i mopowanie) mieszkania ok. 50 m.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01

28/06/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt jest bardzo łatwy i zwinny przy skrętach

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Obawiałem się zakupu ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez odkurzacza pionowego nie korzystałem jeszcze z funkcji mopa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

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