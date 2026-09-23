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Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6502/00

Satinelle Ice Premium

První keramický epilátor s ledovým ochlazovačem premium a sonickým masážním systémem.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Nejjemnější epilátor s ledovou a zvukovou masáží

Satinelle Ice Premium

Sonický masážní systém

Masírování s vysokou frekvencí zmírňuje pocit tahání.

Hypoalergenní kotoučky

Hypoalergenní kotoučky

Snižují riziko alergického podráždění pokožky a poskytují tak vaší pokožce lepší péči.

Ledový ochlazovač Premium

Dokonale sleduje každou křivku těla pro optimální chlazení a jemnou epilaci.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 