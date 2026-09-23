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Ukončeno
HP6502/00
Satinelle Ice Premium
První keramický epilátor s ledovým ochlazovačem premium a sonickým masážním systémem.
Masírování s vysokou frekvencí zmírňuje pocit tahání.
Snižují riziko alergického podráždění pokožky a poskytují tak vaší pokožce lepší péči.
Dokonale sleduje každou křivku těla pro optimální chlazení a jemnou epilaci.
Recenze
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL