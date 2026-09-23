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Ukončeno

Satinelle IceEpilátor

HP6492/00

Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips

Díky uklidňujícím vlastnostem ledu a integrovanému masážnímu systému nový Satinelle Ice výrazně omezuje bolest obvykle spojenou s epilací. Hypoalergenní systém keramických kotoučků je také šetrný k citlivé pokožce.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Led a masáž zjemňují proces odstraňování chloupků

Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips

  • Růžová

Ledový ochlazovač s jednoduchým nasazením

Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.

Výkyvná chladicí hlava

Kopíruje kontury těla pro maximální úlevu od bolesti během epilace s okamžitým chladivým a uklidňujícím účinkem na pokožku.

Integrovaný masážní systém

Díky ochlazovači pokožky ulevuje od nepříjemného pocitu při epilaci.

Technické specifikace

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 