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Ukončeno
HP6492/00
Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips
Díky uklidňujícím vlastnostem ledu a integrovanému masážnímu systému nový Satinelle Ice výrazně omezuje bolest obvykle spojenou s epilací. Hypoalergenní systém keramických kotoučků je také šetrný k citlivé pokožce.
Růžová
Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.
Kopíruje kontury těla pro maximální úlevu od bolesti během epilace s okamžitým chladivým a uklidňujícím účinkem na pokožku.
Díky ochlazovači pokožky ulevuje od nepříjemného pocitu při epilaci.
Recenze
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL