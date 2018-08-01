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Ukončeno
Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips
Díky uklidňujícím vlastnostem ledu a integrovanému masážnímu systému nový Satinelle Ice výrazně omezuje bolest obvykle spojenou s epilací. Hypoalergenní systém keramických kotoučků je také šetrný k citlivé pokožce.
Modrá
Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.
Kopíruje kontury těla pro maximální úlevu od bolesti během epilace s okamžitým chladivým a uklidňujícím účinkem na pokožku.
Díky ochlazovači pokožky ulevuje od nepříjemného pocitu při epilaci.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jana87
01/08/2018
Česká republika
Tento epilator je opravdu skvělej
Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Теда79
22/06/2019
България
Лесен за употреба и отлични резултати!
Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
murka
04/09/2015
Latvija
iesaku!!
ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL