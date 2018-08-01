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Ukončeno

Satinelle IceEpilátor

HP6491/00

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips

Díky uklidňujícím vlastnostem ledu a integrovanému masážnímu systému nový Satinelle Ice výrazně omezuje bolest obvykle spojenou s epilací. Hypoalergenní systém keramických kotoučků je také šetrný k citlivé pokožce.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Led a masáž zjemňují proces odstraňování chloupků

Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips

  • Modrá

Ledový ochlazovač s jednoduchým nasazením

Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.

Výkyvná chladicí hlava

Kopíruje kontury těla pro maximální úlevu od bolesti během epilace s okamžitým chladivým a uklidňujícím účinkem na pokožku.

Integrovaný masážní systém

Díky ochlazovači pokožky ulevuje od nepříjemného pocitu při epilaci.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento epilator je opravdu skvělej

Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

22/06/2019

България

България

Лесен за употреба и отлични резултати!

Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

04/09/2015

Latvija

Latvija

iesaku!!

ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 