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  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie balení

Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6402/00

4.6

| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu

Díky tomuto epilátoru Philips si můžete užívat hladké nohy po dlouhou dobu. Odstraňuje chloupky od kořínků a zajišťuje tak hladké nohy bez chloupků až po dobu 4 týdnů.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Rychlý a efektivní epilátor

Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu

  • S účinným krytem

Účinný kryt pro nejefektivnější odstraňování chloupků

Účinný kryt pro nejefektivnější odstraňování chloupků

Účinný kryt nastavuje epilátor do optimální polohy, čímž umožňuje nejúčinnější odstraňování chloupků

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Tento epilátor je vybaven efektivním epilačním systémem, který zaručí, že vaše pokožka zůstane hladká a bez strniště po týdny

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!

Technické specifikace

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Příslušenství a náhradní díly

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonale spełnia swoją funkcję.

Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonale spełnia swoją funkcję.

Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator

16/05/2012

Polska

Polska

Ogólnie to świetnie! ;)

Depilator jest śliczny, mały, poręczny, zawsze używam go razem z nasadką i dokładnie goli moje nogi. Łatwo się go myje i jest całkiem bezproblemowy ;). Może jest odrobinkę za głośny, ale to w końcu tylko depilator. Mógłby mieć mniejszy zasilacz i kosmetyczkę do jego przechowywania w zestawie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 