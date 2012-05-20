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Ukončeno
Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
Díky tomuto epilátoru Philips si můžete užívat hladké nohy po dlouhou dobu. Odstraňuje chloupky od kořínků a zajišťuje tak hladké nohy bez chloupků až po dobu 4 týdnů.
S účinným krytem
Účinný kryt nastavuje epilátor do optimální polohy, čímž umožňuje nejúčinnější odstraňování chloupků
Tento epilátor je vybaven efektivním epilačním systémem, který zaručí, že vaše pokožka zůstane hladká a bez strniště po týdny
Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!
4.6
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator
LilyR
16/05/2012
Polska
Ogólnie to świetnie! ;)
Depilator jest śliczny, mały, poręczny, zawsze używam go razem z nasadką i dokładnie goli moje nogi. Łatwo się go myje i jest całkiem bezproblemowy ;). Może jest odrobinkę za głośny, ale to w końcu tylko depilator. Mógłby mieć mniejszy zasilacz i kosmetyczkę do jego przechowywania w zestawie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6402/00 Epilator
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL