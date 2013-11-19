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Ukončeno
Doma s lázeňským výsledkem
Zastřihujte, tvarujte nebo odstraňujte nežádoucí chloupky z těla i obličeje pro jemný a hladký vzhled díky tomuto superpřesnému zastřihovači.
Zastřihování, tvarování,
holení a epilace
Mokré a suché použití: pro použití ve sprše i mimo sprchu, snadné opláchnutí.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Monia
19/11/2013
Polska
Idealny ze względu na wiele różnych nasadek
Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
dilut
20/05/2012
Polska
fajny, ale
Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL