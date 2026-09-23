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Ukončeno
HP6375/00
Doma s lázeňským výsledkem
Zastřihujte, tvarujte nebo odstraňujte nežádoucí chloupky z oblasti třísel pro jemný a hladký vzhled.
Zastřihování, tvarování,
holení a epilace
Mokré a suché použití: pro použití ve sprše i mimo sprchu, snadné opláchnutí.
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Recenze
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL