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Ukončeno

Bikini PerfectZastřihovač oblasti třísel

HP6375/00

Doma s lázeňským výsledkem

Zastřihujte, tvarujte nebo odstraňujte nežádoucí chloupky z oblasti třísel pro jemný a hladký vzhled.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Dokonalá jemnost, méně podráždění

Doma s lázeňským výsledkem

  • Zastřihování, tvarování,

  • holení a epilace

Stříbrný ionizační hřeben pro hygienickou ochranu

Stříbrný ionizační hřeben pro hygienickou ochranu

Pro použití ve sprše i mimo sprchu.

Mokré a suché použití: pro použití ve sprše i mimo sprchu, snadné opláchnutí.

Délka nabíjení až 60 minut

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 