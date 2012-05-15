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Ukončeno
Doma s lázeňským výsledkem
Upravujte oblast třísel tak, jak požadujete pro pohodlný, jemný a hladký vzhled díky superpřesnému zastrihovači
Zastřihování a tvarování
Přesný a jemný zastřihovač zastřihuje chloupky na délky kratší než milimetr (až na délku 0,6 mm).
Hygienický zastřihovací hřeben zastřihuje na pět různých délek (2–10 mm), takže můžete kreativně upravovat oblast třísel.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Gośka21
15/05/2012
Polska
Bardzo dobra
Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
40stka
07/11/2013
Polska
świetny produkt
Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL