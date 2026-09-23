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Ukončeno
HP4680/01
Girl Glam
Multifunkční souprava pro vytváření účesů pro dívky, s keramickými nástavci, včetně kulmovacích kleští pro velké vlny, trojúhelníkové špice, klouzavé spirály, žehličky a krepovačky. Součástí soupravy je také zrcátko, vlasové sponky a praktické pouzdro pro skladování.
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
Keramické destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
Toto příslušenství dodá vašim vlasům moderní vzhled.
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