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Ukončeno

Multifunkční kulma

HP4680/01

Girl Glam

Multifunkční souprava pro vytváření účesů pro dívky, s keramickými nástavci, včetně kulmovacích kleští pro velké vlny, trojúhelníkové špice, klouzavé spirály, žehličky a krepovačky. Součástí soupravy je také zrcátko, vlasové sponky a praktické pouzdro pro skladování.

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Vyzkoušejte si účes snů!

Girl Glam

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Narovnávací nástavec pro vytváření nádherně úhledného účesu

Keramické destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Krepovačka pro bohatší tvar

Krepovačka pro bohatší tvar

Toto příslušenství dodá vašim vlasům moderní vzhled.

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