Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Varné konvice
Všechny řady
Kolekce Daily Rychlovarná konvice
Ukončeno
Podpora
HD9350/91
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9350/91 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Vše (2)
Můhu konvici Philips použít bez filtru na vodní kámen?
Jak odstranit vodní kámen z konvice Philips
SADA ZÁKLADNY EVROPA
Konvice Philips se nezapne
Konvice Philips má uvnitř fleky
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme