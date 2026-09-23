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HD5850/90
Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
Ultratenký design pro stylovou přípravu všech vašich oblíbených pokrmů. Od vaření na kuchyňské lince po vychutnávání horkých pokrmů a fondue u stolu – indukční vařič Philips 5000 Series nabízí 10 úrovní ohřevu až do 2 000 W a 8 přednastavených programů pro všestranné vaření.
Vysoký výkon s úrovněmi ohřevu až 2 000 W
Rychlé nastavení. Jednoduché vaření. Snadné čištění.
Univerzální vaření: 8 přednastavených programů, od vaření na mírném ohni po prudké opékání
Bezpečnější kuchyně díky automatickému vypnutí a dětské pojistce
Vařte podle svých představ s pevným výkonem v rafinovaném ultratenkém designu o tloušťce pouhých 41 mm
Stačí zapojit indukční vařič a můžete začít vařit!
Maximální univerzálnost s 10 úrovněmi ohřevu – ideální pro vše od mírného ohřívání po prudké smažení.
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