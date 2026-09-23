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  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu
  • Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu

Indukční vařič 5000 SeriesIndukční vařič Haloplates

HD5850/90

Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu

Ultratenký design pro stylovou přípravu všech vašich oblíbených pokrmů. Od vaření na kuchyňské lince po vychutnávání horkých pokrmů a fondue u stolu – indukční vařič Philips 5000 Series nabízí 10 úrovní ohřevu až do 2 000 W a 8 přednastavených programů pro všestranné vaření.

Zobrazit všechny výhody

Krásně navrženo, vyrobeno pro výkon

Ultratenký pro výkonné vaření ve velkém stylu

  • Vysoký výkon s úrovněmi ohřevu až 2 000 W

  • Rychlé nastavení. Jednoduché vaření. Snadné čištění.

  • Univerzální vaření: 8 přednastavených programů, od vaření na mírném ohni po prudké opékání

  • Bezpečnější kuchyně díky automatickému vypnutí a dětské pojistce

Rafinovaný ultratenký design

Rafinovaný ultratenký design

Vařte podle svých představ s pevným výkonem v rafinovaném ultratenkém designu o tloušťce pouhých 41 mm

Okamžité nastavení

Okamžité nastavení

Stačí zapojit indukční vařič a můžete začít vařit!

Přesné ovládání od vaření na mírném ohni po smažení s 10 úrovněmi ohřevu

Přesné ovládání od vaření na mírném ohni po smažení s 10 úrovněmi ohřevu

Maximální univerzálnost s 10 úrovněmi ohřevu – ideální pro vše od mírného ohřívání po prudké smažení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu