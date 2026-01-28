Zastřihovač vlasů

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  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání
  • Přesné a všestranné stříhání

Nové

Zastřihovač vlasůSérie 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Přesné a všestranné stříhání

Užijte si všestranné a přesné zastřihování vlasů díky 28 nastavením délky a samoostřicím břitům, které zůstávají ostré při každém použití. Pro konzistentní a spolehlivé výsledky v pohodlí domova.

Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Zažijte silný výkon pro přesné a bezpečné zastřihování

Přesné a všestranné stříhání

  • Samoostřicí ocelové břity

  • 28 nastavení délky

  • Senzor Power Adapt

  • Trim & Flow

Přizpůsobte si svůj vzhled díky 28 nastavitelným délkám

Přizpůsobte si svůj vzhled díky 28 nastavitelným délkám

Vytvořte si svůj vlastní styl pomocí 28 nastavení délky v krocích po 1 mm. Tři nastavitelné hřebeny s délkou 2–28 mm vám umožní dokonalou kontrolu nad jakýmkoli účesem. Pokud hřeben odstraníte, můžete dosáhnout čistého zastřižení o délce 0,5 mm. Spolehlivá a osobitá péče o vzhled je nyní snadná.

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Získejte dokonalý střih díky 41mm samoostřicím ocelovým břitům, které jsou navrženy pro dlouhodobou životnost.

Pro rovnoměrné a snadné zastřihování v pohodlí domova

Pro rovnoměrné a snadné zastřihování v pohodlí domova

Užijte si dokonalý střih vlasů od začátku až do konce. Hřeben Trim & Flow je navržen tak, aby udržoval vlasy v pohybu a zabránil ucpávání, což zajišťuje hladký chod vašeho zastřihovače vlasů. Pomáhá vám udržovat stálou kontrolu a dosáhnout ideálního stylu bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

282

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

28/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zastřihovač vlasů

Přehledné nastavování střihu délky vlasů a tichý. Dobře padne do ruky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2024-12-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2024-12-28

17/11/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Je to už můj druhý zastřihovač od Philips. Po letech jsem ho obměnil za tento nový typ. Mnoho nastavení. Navíc se vyplatí. Mohu doporučit.

Výhody

Široká škála nastavení mm

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-10-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-10-17

20/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost možnost si vybrat vlastní délku střihu

Zatím spokojenost, první stříhaní a vše šlo samo a rychle intuitivně výběr ze 3 nástavců a pak už jen do upravit velikost střihu. a jen stříhat rychle a bez překážení drátu. při spuštění se zamkne možnost upravy střihu tak nehrozí že by se stalo omylem že si snížíte střih během stříhání a budete vypadat nečekaně jinak.

Výhody

Možnost nastavení délky střihu, rychlé nastavení, a viditelné na displeji, dlouhá výdrž baterie , rychle nabité,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2022-12-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2022-12-20

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

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