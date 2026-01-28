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Nové
Přesné a všestranné stříhání
Užijte si všestranné a přesné zastřihování vlasů díky 28 nastavením délky a samoostřicím břitům, které zůstávají ostré při každém použití. Pro konzistentní a spolehlivé výsledky v pohodlí domova.
Samoostřicí ocelové břity
28 nastavení délky
Senzor Power Adapt
Trim & Flow
Vytvořte si svůj vlastní styl pomocí 28 nastavení délky v krocích po 1 mm. Tři nastavitelné hřebeny s délkou 2–28 mm vám umožní dokonalou kontrolu nad jakýmkoli účesem. Pokud hřeben odstraníte, můžete dosáhnout čistého zastřižení o délce 0,5 mm. Spolehlivá a osobitá péče o vzhled je nyní snadná.
Získejte dokonalý střih díky 41mm samoostřicím ocelovým břitům, které jsou navrženy pro dlouhodobou životnost.
Užijte si dokonalý střih vlasů od začátku až do konce. Hřeben Trim & Flow je navržen tak, aby udržoval vlasy v pohybu a zabránil ucpávání, což zajišťuje hladký chod vašeho zastřihovače vlasů. Pomáhá vám udržovat stálou kontrolu a dosáhnout ideálního stylu bez přerušení.
4.5
z 5
282
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
sibap
28/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Zastřihovač vlasů
Přehledné nastavování střihu délky vlasů a tichý. Dobře padne do ruky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2024-12-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2024-12-28
Lonelyboy12
17/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Je to už můj druhý zastřihovač od Philips. Po letech jsem ho obměnil za tento nový typ. Mnoho nastavení. Navíc se vyplatí. Mohu doporučit.
Výhody
Široká škála nastavení mm
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-17
Mik77CZ
20/01/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost možnost si vybrat vlastní délku střihu
Zatím spokojenost, první stříhaní a vše šlo samo a rychle intuitivně výběr ze 3 nástavců a pak už jen do upravit velikost střihu. a jen stříhat rychle a bez překážení drátu. při spuštění se zamkne možnost upravy střihu tak nehrozí že by se stalo omylem že si snížíte střih během stříhání a budete vypadat nečekaně jinak.
Výhody
Možnost nastavení délky střihu, rychlé nastavení, a viditelné na displeji, dlouhá výdrž baterie , rychle nabité,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2022-12-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2022-12-20
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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