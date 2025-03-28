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Nové
Všestranné zastřihování pro celou rodinu
Dopřejte sobě nebo svým blízkým dokonalý střih vlasů díky strojku na vlasy Philips 5000. Ostré břity zaručují hladké a rovnoměrné výsledky, zatímco výkonná baterie vám umožní pohodlné a spolehlivé stříhání.
Získejte až 4000 Kč zpět z nákupu
Samoostřicí ocelové břity
10 nastavení délky
Senzor Power Adapt
Trim and Flow
Získejte dokonalý střih díky 41mm samoostřicím ocelovým břitům, které jsou navrženy pro dlouhodobou životnost.
Užijte si dokonalý střih vlasů od začátku až do konce. Hřeben Trim and Flow je navržen tak, aby udržoval vlasy v pohybu a zabránil ucpávání, což zajišťuje hladký chod vašeho strojku na vlasy. Pomáhá vám udržovat stálou kontrolu a dosáhnout ideálního stylu bez přerušení.
Senzor Power Adapt měří hustotu vlasů 250krát za sekundu a automaticky upravuje výkon, aby se vlasy stříhaly snadno.
4.5
z 5
717
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Kostelka
28/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle funguje
Výrobek splnil moje očekávání, a stále dobře funguje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-03-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-03-28
kejtra
03/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
praktický a hlavně na kabel
Jediný druh zastřihovače, který je na kabel, než abych po nějaké době sháněla baterku, která odejde. Vyzkoušeli jsme ho a jsme velice spokojeni. Má příjemné nastavení délky střihu.
Výhody
na kabel
Nevýhody
nemám co vytknout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-03
Saniťák
29/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S výrobkem se pracuje a manipuluje velmi pohodlně
Výrobek mne překvapil svojí nízkou hmotností, pracuje se s ním velmi pohodlně, je výkonný a dobře uchopitelný.
Výhody
Pohodlně se s ním manipuluje, stříhá velmi přesně a rychle
Nevýhody
Zatím nevím o žádné nevýhodě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2022-04-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2022-04-29
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.