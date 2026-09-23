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Ukončeno
GC8460/02
Skvělé výsledky s minimálním úsilím
Výkonný, a přesto překvapivě praktický žehlicí systém produkuje nepřetržitý proud páry s vysokým tlakem. Velkou odnímatelnou nádržku na vodu můžete kdykoli a kdekoli doplnit, což činí žehlení rychlým a snadným.
1,6 l
AUTO CORD
Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká výkonná pára, která prochází hluboko do oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení. Výkon páry může být regulován tak, aby odpovídal vašim potřebám.
Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná technologie v parním generátoru Philips vytváří výkonnou páru, která usnadňuje, zlepšuje a zrychluje žehlení.
Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí plochou Philips pro vaši napařovací žehličku. Má vynikající odolnost proti poškrábání, výborně klouže a snadno se čistí.
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