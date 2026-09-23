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  • Skvělé výsledky s minimálním úsilím
  • Skvělé výsledky s minimálním úsilím

Ukončeno

řada 8400Tlakový parní generátor

GC8460/02

1 Ocenění

Skvělé výsledky s minimálním úsilím

Výkonný, a přesto překvapivě praktický žehlicí systém produkuje nepřetržitý proud páry s vysokým tlakem. Velkou odnímatelnou nádržku na vodu můžete kdykoli a kdekoli doplnit, což činí žehlení rychlým a snadným.

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Bez kompromisů.

Skvělé výsledky s minimálním úsilím

  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Tlak až 5 barů

Tlak až 5 barů

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká výkonná pára, která prochází hluboko do oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení. Výkon páry může být regulován tak, aby odpovídal vašim potřebám.

Nepřetržitá pára až 110 g/min

Nepřetržitá pára až 110 g/min

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná technologie v parním generátoru Philips vytváří výkonnou páru, která usnadňuje, zlepšuje a zrychluje žehlení.

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí plochou Philips pro vaši napařovací žehličku. Má vynikající odolnost proti poškrábání, výborně klouže a snadno se čistí.

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