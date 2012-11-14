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Ukončeno
Skvělé výsledky s minimálním úsilím
Výkonný, a přesto překvapivě praktický žehlicí systém vytváří nepřetržitý parní výkon s vysokým tlakem. Velkou odnímatelnou nádržku na vodu můžete kdykoli a kdekoli doplnit, což činí žehlení rychlým a snadným.
1,6 l
Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká výkonná pára, která prochází hluboko do oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení. Výkon páry může být regulován tak, aby odpovídal vašim potřebám.
Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.
Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná technologie v parním generátoru Philips vytváří výkonnou páru, která usnadňuje, zlepšuje a zrychluje žehlení.
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Ocenění
3.8
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem