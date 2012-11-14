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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Ukončeno

řada 8400Parní generátor

GC8420/02

3.8

| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Skvělé výsledky s minimálním úsilím

Výkonný, a přesto překvapivě praktický žehlicí systém vytváří nepřetržitý parní výkon s vysokým tlakem. Velkou odnímatelnou nádržku na vodu můžete kdykoli a kdekoli doplnit, což činí žehlení rychlým a snadným.

Zobrazit všechny výhody

Bez kompromisů.

Skvělé výsledky s minimálním úsilím

  • 1,6 l

Tlak až 5 barů

Tlak až 5 barů

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká výkonná pára, která prochází hluboko do oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení. Výkon páry může být regulován tak, aby odpovídal vašim potřebám.

Parní ráz až 160 g

Parní ráz až 160 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.

Nepřetržitá pára až 110 g/min

Nepřetržitá pára až 110 g/min

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná technologie v parním generátoru Philips vytváří výkonnou páru, která usnadňuje, zlepšuje a zrychluje žehlení.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu