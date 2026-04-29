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6400 series Systémová žehlička

Ukončeno

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6400 seriesSystémová žehlička

GC6450

6400 series Systémová žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF soubor, 1.2 MB
  • 13 March 2024

Získejte veškeré pohodlí s kompaktním a přenosným žehlicím systémem a zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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