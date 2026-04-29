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Žehlení
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6400 series Systémová žehlička
Ukončeno
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GC6450
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Získejte veškeré pohodlí s kompaktním a přenosným žehlicím systémem a zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem.
Vše (2)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
řada 500Odžmolkovač
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