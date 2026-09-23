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Ukončeno
GC2906/02
Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a snadno použitelné funkci calc clean vám tato praktická napařovací žehlička Philips nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!
2000 W
Výstup páry 30 g/min
Parní ráz 85 g
Příkon 2000 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry.
Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.
Díky parnímu rázu 85 g budete moci snadno odstranit i nejodolnější záhyby.
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