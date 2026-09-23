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        Ukončeno

        Karty SDXC

        FM64MP45D/00

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        Tato kompaktní karta s formátem Micro SDXC podporuje kapacitu paměti 64 GB, včetně třídy 10 UHS-I U1. Výrobek obsahuje 2 balíčky s adaptéry.

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        Karta formátu Micro SDXC s adaptérem

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        • 64GB

        • Třída 10

        • UHS-I

        • 2 ks v balení

        Úložná kapacita 64 GB pro velké datové soubory

        Použitelná kapacita 64 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.

        Technické specifikace

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