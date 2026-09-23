3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
FM64MP45D/00
Malá a lehká, lze použít kdekoli
Tato kompaktní karta s formátem Micro SDXC podporuje kapacitu paměti 64 GB, včetně třídy 10 UHS-I U1. Výrobek obsahuje 2 balíčky s adaptéry.
64GB
Třída 10
UHS-I
2 ks v balení
Použitelná kapacita 64 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.
Recenze