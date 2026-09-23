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Ukončeno

Jednotka Flash USB

FM64FD180D/00

Snadné použití, systém plug and play!

Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice MOTION bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

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Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 64GB

  • Edice Star 2.0

  • 2 ks v balení

Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0

Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

Integrovaný ochranný kryt pro vaše pohodlí

Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové zařízení a je hotovo.

Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 355.3 kB
  • 24 August 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu