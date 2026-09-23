VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

        Ukončeno

        Jednotka Flash USB

        FM64FD175B/00

        Snadné použití, systém plug and play!

        Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice MOTION bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

        Zobrazit všechny výhody

        Bleskově přenášejte soubory!

        Snadné použití, systém plug and play!

        • 64GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB typu C

        Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

        Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

        Úložná kapacita 64 GB pro velké datové soubory

        Použitelná kapacita 64 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.

        Indikátor činnosti se při kopírování souborů rozsvítí

        Poutavý indikátor LED oznamuje, že je jednotka správně připojena a funguje, a při kopírování souborů z její paměti nebo do ní pulzuje rychleji.

        Technické specifikace

        Návody a dokumentace

        Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

        • PDF soubor, 166.4 kB
        • 21 July 2026

        Kontaktování společnosti Philips

        Rádi vám pomůžeme

        Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

        • Uvítací kupón se slevou 10 %
        • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
        • Vybrané články o zdravém životním stylu

        Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

        • Uvítací kupón se slevou 10 %
        • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
        • Vybrané články o zdravém životním stylu