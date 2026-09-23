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Ukončeno

SSD

FM51FD75B/00

Snadné použití, systém plug and play!

Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice SNOW bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

Zobrazit všechny výhody

Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 512 GB

  • Snow Edition 3.0

Rychlý přenos dat s vysokorychlostním rozhraním USB 3.0

Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

Úložná kapacita 512 GB pro velké datové soubory

Použitelná kapacita 512 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.

Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu