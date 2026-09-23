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Ukončeno

Jednotka Flash USB

FM51FD001B/00

Snadné použití, systém plug and play!

Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Zařízení Philips SSD dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.

Zobrazit všechny výhody

Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 512 GB

  • Vivid Edition 3.0

Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

Integrovaný ochranný kryt pro vaše pohodlí

Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové zařízení a je hotovo.

Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu