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        SSD

        FM50SM140B/00

        Snadné použití, systém plug and play!

        Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Interní disk Philips SSD – SATA III 2,5“ dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.

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        Snadné použití, systém plug and play!

        • 500 GB

        • Disk SSD

        Mimořádně rychlý přenos dat SSD

        Vysoké přenosové rychlosti dat disku Philips SSD významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu