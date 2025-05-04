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        Ukončeno

        Karty SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Recenze

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        Tato kompaktní karta s formátem Micro SDHC podporuje kapacitu paměti 32 GB, včetně třídy 10 UHS-I U1. Výrobek obsahuje 2 balíčky s adaptéry.

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        Karta Micro SDHC s adaptérem, 32 GB

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        • 32 GB

        • Třída 10

        • UHS-I

        • 2 ks v balení

        Úložná kapacita 32 GB pro velké datové soubory

        Použitelná kapacita 32 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.

        Super rychlý přenos dat s kartami SDHC třídy 10

        Díky výkonu třídy 10 a rychlým přenosům dat této karty SDHC již nemusíte na přenesení dat dlouho čekat!

        Technické specifikace

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        Recenze

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        1.0

        z 5

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        Recenze

        5
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        04/05/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Nem megbízható

        Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .

        Výhody

        Semmi

        Nevýhody

        Megbízhatatlan

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt FM32MP45D SDHC-kártya

        Datum použití 2025-01-04

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt FM32MP45D SDHC-kártya

        Datum použití 2025-01-04

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu