3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
FM32MP45D/00
Malá a lehká, lze použít kdekoli
Tato kompaktní karta s formátem Micro SDHC podporuje kapacitu paměti 32 GB, včetně třídy 10 UHS-I U1. Výrobek obsahuje 2 balíčky s adaptéry.
32 GB
Třída 10
UHS-I
2 ks v balení
Použitelná kapacita 32 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.
Díky výkonu třídy 10 a rychlým přenosům dat této karty SDHC již nemusíte na přenesení dat dlouho čekat!
1.0
z 5
1
Recenze
Bpanther
04/05/2025
Magyarország
Nem megbízható
Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .
Výhody
Semmi
Nevýhody
Megbízhatatlan
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FM32MP45D SDHC-kártya
Datum použití 2025-01-04
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FM32MP45D SDHC-kártya
Datum použití 2025-01-04