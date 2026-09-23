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Ukončeno
FM32FD175B/00
Malá a lehká, lze použít kdekoli
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice MOTION bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
32 GB
Motion Edition 3.2
USB typu C
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.
Poutavý indikátor LED oznamuje, že je jednotka správně připojena a funguje, a při kopírování souborů z její paměti nebo do ní pulzuje rychleji.
Recenze