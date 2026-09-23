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Ukončeno
FM32FD170D/00
Malá a lehká, lze použít kdekoli
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice MOTION bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
32 GB
Motion Edition 2.0
2 ks v balení
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.
Vyberte si módní barvu: pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou nebo ocelově modrou a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter
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