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FM32FD05E/00
Malá a lehká, lze použít kdekoli
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice VIVID bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
32 GB
Edice Vivid 2.0
3 ks v balení
Použitelná kapacita 32 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter
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