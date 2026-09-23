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        Jednotka Flash USB

        FM32FD05E/00

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice VIVID bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

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        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        • 32 GB

        • Edice Vivid 2.0

        • 3 ks v balení

        Úložná kapacita 32 GB pro velké datové soubory

        Použitelná kapacita 32 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.

        Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0

        Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

        Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

        Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu