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FM25SS130B/00
Snadné použití, systém plug and play!
Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Interní disk Philips SSD – SATA III 2,5“ dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.
250 GB
Disk SSD
Vysoké přenosové rychlosti dat disku Philips SSD významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
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